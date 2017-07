Aktuelle Nachrichten des BDPh







24.07.2017 Kategorie: Nachrichten OLDENBURG 2017: Historische und postgeschichtliche Sonderschau (OJ) Im Rahmen der bilateralen Ausstellung OLDENBURG 2017 wird im Saal der Bibliothek der Universität Oldenburg, Uhlhornsweg 49-55, eine Ausstellung mit historischen Dokumenten und Museumsexponaten zur Geschichte der Beziehungen zwischen Dänemark und Oldenburg gezeigt. Hier werden auch ganz besondere Raritäten Oldenburgs zu sehen sein: sechs Einheiten zu jeweils sechs Marken – fünf Sechserblocks und ein Sechserstreifen der Ausgabe von 1861 mit dem oldenburgischen Staatswappen. Diese einmaligen Supereinheiten wurden 1988 für 1.200.000 DM vom Auktionshaus Köhler versteigert, das sie jetzt zusammen mit weiteren Raritäten aus der Sammlung „Erivan“ in Oldenburg präsentiert. Aber es werden noch weitere Oldenburg-Raritäten, vor allem seltene und seltenste Belege aus der bekannten Sammlung von Prof. Dr. Koch, in Oldenburg gezeigt. Eine so umfassende Schau aller Oldenburger Raritäten wird wohl nie wieder zu sehen sein. Weiter werden in der Sonderschau königliche Briefe von und an Könige von Dänemark, Postdienste im Herzogtum Schleswig und ein königliches Menage á trois und seine geschichtlichen Folgen gezeigt. Weiter führen Museumsexponate mit den Themenschwerpunkten Raum und Herrschaft, Raum und Handel, Raum und Ordnung, Raum und Kommunikation durch 100 Jahre gemeinsamer Oldenburgisch-Dänischer Geschichte. Die Ausstellung wird Freitag, 28. Juli, um 10.30 Uhr eröffnet und ist bis Sonntag, 30. Juli, zu sehen.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht