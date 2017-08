(Kül.) Seit wenigen Tagen ist die Internetseite der ITALIA 2018 freigeschaltet. Jeder Autor, der an der nationalen italienischen Literaturausstellung mit internationaler Beteiligung teilhaben möchte, kann sich auf www.italia2018.eu informieren. Hier sind die notwendigen Formulare auszufüllen und das Bezahlverfahren via PayPal durchzuführen. Die Ausstellung findet im März 2018 in Mailand statt, ein genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. Sie wird organisiert durch den italienischen Philatelistenverband.