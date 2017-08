(SV) Es gibt mehr als 30.000 Arten von Fischen, viele davon sind auf Briefmarken abgebildet. Tatsächlich gehört ein Fisch, nämlich der Kabeljau, zu den ersten Tieren überhaupt, die als Motiv auf einer Briefmarke abgebildet wurden. Dies geschah 1866 in der britischen Kolonie Neufundland, die heute Teil von Kanada ist. Zu den Fischen auf Briefmarken gehören nicht nur wirtschaftlich wichtige Arten wie der Kabeljau oder der Hering. Man findet auch die bunten Korallenfische der tropischen Meere, große und kleine Haie und die skurrilen und oft grimmig aussehenden Fische der Tiefsee, von denen immer wieder neue Arten entdeckt und beschrieben werden. Mit dem Quastenflosser gibt es sogar einen Fisch, von dem man bis zu seiner Wiederentdeckung 1938 annahm, dass er vor 60 Millionen Jahren ausgestorben sei. Man kann dem Motiv „Fisch“ also sehr viele Seiten abgewinnen. Auf eines wurde im neuen Katalog aber verzichtet, nämlich den Fisch als Nahrungsmittel darzustellen. Die vielen Briefmarken, auf denen der Fisch zubereitet ist, findet man daher nicht in diesem Werk. Sehr wohl aber Fische, die in ihrem natürlichen Lebensraum gezeigt werden. Dazu gehören viele Ausgaben, die Korallenriffe zeigen, aber auch Fische, die in der Umgebung anderer Meerestiere schwimmen, wie z.B. von Walen und Delphinen. Berücksichtigt für dieses Werk wurden Briefmarken, die bis Ende 2016 erfasst wurden. Motiv Fische – Ganze Welt 1. Auflage, 708 Seiten. Ladenpreis: 69,80 Euro (Deutschland), ISBN: 978-3-95402-154-3.