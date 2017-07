(JE) Ihren 40. Geburtstag feiert in diesem September die Bundesarbeitsgemeinschaft „Weltraum-Philatelie“ e. V. „Ernsthafte Philatelisten, die die Sammelgebiete Raketentechnik und Weltraum pflegten, erkannten spätestens Ende der 1960er Jahre, dass sie als Einzelpersonen der steigenden Angebotsflut philatelistischer Ausgaben machtlos und relativ uninformiert gegenüberstanden“, berichtet der 1. Vorsitzende Jürgen Peter Esders. Am 1. September begehen jetzt die Astrophilatelisten in Köln ihren Feiertag: Einem Besuch im Europäischen Astronauten-Zentrum schließt sich am Nachmittag in Troisdorf die reguläre Jahreshauptversammlung an. Die Arge hat 160 Mitglieder und arbeitet eng mit den befreundeten Vereinen aus Österreich und der Schweiz zusammen. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 25 Euro. Vorsitzender ist Jürgen Peter Esders. Nähere Informationen: www.weltraumphilatelie.eu Foto: Geflogene Bordpost von der jüngsten chinesischen Mission Shenzhou 11 (mit Signaturen der Taikonauten Jing Haipeng und Chen Dong