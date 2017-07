Am 5. Juli Sonderstempel und Briefmarkenwerbeschau

(MB) Der Kieler Philatelisten-Verein beteiligt sich am 50-jährigen Bestehen des Leuchtturms Kiel am 5. Juli zwischen 10 und 16 Uhr mit einer Briefmarken-Werbeschau und Sammlerbelegen wie Ganzsache und Festumschlägen und Gedenkblatt in der Stadtbücherei Kiel im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31. Die Deutsche Post – EB – führt gleich neben dem Vereinsstand den Sonderstempel mit Abbildung des Leuchtturms Kiel. Der Leuchtturm steht 20 Kilometer nordöstlich von Kiel in der Ostsee zur Einfahrt in die Kieler Förde. Der Standort liegt knapp eine Seemeile entfernt von der letzten Station des Feuerschiffes Kiel. Am 5. Juli 1967 übernahm der Leuchtturm Kiel – der zugleich auch Lotsenstation ist - diese Aufgaben. Schriftliche Bestellungen und ein genaues Belegprogramm können auch abgefordert werden. Kontakt: Kieler Philatelisten-Verein von 1931 e.V.; Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel. Tel: 04340/4315; Fax: 04340/4318; E-Mail: info@kieler-philatelistenverein.de