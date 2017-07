(WB) Auf Einladung des BMSV Gmunden als Ausrichter der GMUNDEN 2017 in Gmunden beteiligt sich die ArGe Zoologie mit einer Sonderschau an dieser Ausstellung vom 24. bis 27. August in Gmunden/Österreich. Es werden Exponate von Mitgliedern der ArGe Zoologie in 70 Rahmen gezeigt. Anlässlich dieser Sonderschau gibt es am 25. August einen Sonderstempel mit Abbildung eines Seepferdchens sowie dem Logo der ArGe Zoologie, den Schabrackentapir. Zusätzlich gibt es einen Schmuckumschlag sowie eine Marke individuell der österreichischen Post ebenfalls mit Darstellung eines Seepferdchens.