(DW) Bei der Landesring-Vorstandssitzung in Hambrücken wurden wichtige Weichen für die Jugend-Eisenbahntage gestellt Zunächst wurde das Logo (Gestaltung: Detlev Moratz) für die Jugendveranstaltung vorgestellt: Eine Lokomotive unter Volldampf rauscht mit der Nummer „71065“ in Richtung Internationale Briefmarkenbörse Sindelfingen. Das Logo wird in den nächsten Wochen bis zur Veranstaltung auf besondere Programmpunkte hinweisen. Natürlich haben sich weiterhin die Teilnehmer intensiv mit Fragen rund um die Eisenbahn befasst, um so die kurzweiligsten Programmpunkte für alle jung gebliebenen Fahrgäste gemeinsam zu erarbeiten. Den genauen Fahrplan der Jugend-Eisenbahntage gibt es demnächst auf der LR-Homepage unter http://www.lrsw.de.