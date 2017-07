Das wildromantische Bodetal bei Thale gehört mit seinen bis zu 200 Meter hohen Felswänden zu den größten Attraktionen im Harz. Rosstrappe und Hexentanzplatz sind nicht nur Anziehungspunkte für die Touristen, sondern haben auch schon Goethe beeindruckt, der einen Teil seines Schauspieles „Faust“ auf dem Hexentanzplatz spielen lässt. Doch auch die Natur kann mit einigen Raritäten aufwarten. Die Wasseramsel, die von den meisten Wanderern kaum beachtet wird, kann von den aufmerksamen Besuchern gut beobachtet werden. Wegen der einmaligen Natur, der Tier- und Pflanzenwelt wurde das Bodetal bereits vor 80 Jahren zum Naturschutzgebiet erklärt. Inzwischen ist es ein FFH Objekt (Flora-Fauna-Habitat) der EU und seit 2006 auch ein nationales Geotop. Aus diesem Grunde hat der Harzer Briefmarkenclub Thale e. V. auch einen passenden Sonderumschlag herausgegeben, auf dem die Wasseramsel abgebildet ist. Auch der Sonderstempel der Deutschen Post AG zeigt die Wasseramsel. Am Eingang des Bodetales, in der Talstation der Seilbahn auf den Hexentanzplatz wird am Sonntag, 13. August, die Sonderpostfiliale von 9 bis 18 Uhr stehen und den Stempel abgeben. Vertreter des Vereins bieten dazu den passenden Umschlag an, den man als Ganzsache mit dem Werteindruck der Automatenmarke oder als Umschlag mit einer Briefmarke Tierkinder Hase erhalten kann. Schriftliche Bestellungen bitte richten an: Dietrich Ecklebe, Herzogstr. 24, 38889 Blankenburg, E-Mail dietrichecklebe@alice-dsl.net