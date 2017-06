(EF) Der Briefmarken-Sammler-Verein Gotha 1890 e.V. hat den ehemaligen BDPh-Bundesgeschäftsführer Günther Korn mit der Gaston Nehrlich Medaille ausgezeichnet. Grund für die Ehrung war Korns großes Engagement und Hilfe zum 11. Deutschen Philatelistentag 2015 in Gotha. Gaston Nehrlich (gestorben 1929) war Druckereibesitzer und Zeitungsverleger in Gotha. Er wurde durch seine Spitzensammlungen Altdeutschland auf Brief bekannt und gilt als Vorreiter der postgeschichtlichen Forschungen. Seine Witwe stiftete 1934 die nach Gaston Nehrlich benannte Medaille. Der Verein in Gotha schätzt, dass bis in die 1940er Jahre etwa 30 Medaillen verliehen wurden. Seit der Neuvergabe im Jahr 2010 erst fünf Medaillen verliehen.