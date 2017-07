Aktuelle Nachrichten des BDPh







13.07.2017 Kategorie: Nachrichten Sammlergemeinschaft Lateinamerika (spanisch): Treffen am 26. August in Steinhude (Kül) Die Sammlergemeinschaft Lateinamerika (spanisch) führt am Samstag, 26. August, ein allgemeines Treffen für Interessenten und Sammler der spanischsprechenden Gebiete von Lateinamerika durch. Treffpunkt ist von 10 bis 18 Uhr das Schulzentrum Steinhude, Meerstr. 10, 31515 Steinhude. Ansprechpartner ist Alexander Dahl, Weserweg 40, 31623 Drakenburg, Tel. 0170/4814765, E-Mail: al-dahl@web.de

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht