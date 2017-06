(IvG) Zur 150. Wiederkehr der Gründung des Norddeutschen Bundes findet am 16. Juli um 10.30 Uhr im Haus der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh bei Hamburg eine Vernissage statt. Ein Sonderpostamt, die Herausgabe einer Sondermarke und eine Schau passender Exponate, erstellt von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Postbezirk, geben dem historischen Ereignis auch einen philatelistische Schwerpunkt. Einige der präsentierten Themen lauten: „Die Besonderheiten der Post in Hamburg 1868 bis 1871“ Die Norddeutsche Post in Braunschweig, in Hannover und in Mecklenburg. Bahnpost 1868 bis 1871 im norddeutschen Raum. Die Exponate werden bis zum 28. Juli in Friedrichsruh zu besichtigen sein. Das Haus der Bismarck-Stiftung befindet sich in der Straße Am Bahnhof 2.