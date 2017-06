Aktuelle Nachrichten des BDPh







18.06.2017 Kategorie: Nachrichten Michel Österreich Spezial 2017: Abarten und nicht ausgegebene Freimarken <xml></xml> (SV) Der MICHEL Österreich Spezial 2017 bringt viele neue Bewertungen, zum Großteil Erhöhungen. Sie findet man bei vielen Gebieten, vom Kaisertum Altösterreich bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Insbesondere in der Zwischenkriegszeit hat die Redaktion mehr als zwei Dutzend neu gefundene Abarten eingefügt, die alle abgebildet sind. Zwei nicht ausgegebene Freimarken der Ausgabe „Bauwerke“ von 1960 sind neu aufgenommen. Neu erstellte Typentabellen zu den RotkreuzGanzsachenkarten von 1914 schließen aktuelle Forschungsergebnisse ein. Das Ganzsachenkapitel umfasst auch jetzt, fast anderthalb Jahrhunderte nach der Ausgabe, neu entdeckte „Gelblinge“ von 1872. Zwei völlig neu erarbeitete Abschnitte komplettieren dieses umfangreiche Werk: die Christkindl-Leitzettel bzw. -Aufkleber und die ganz aktuell erschienenen Sendungsverfolgungsmarken. Österreich-Spezial 2017, 38. Auflage, 724 Seiten, Ladenpreis (Deutschland) 66 Euro, ISBN: 978-3-95402-199-4. In der MICHEL-Online-Bibliothek: 39,80 Euro, ISBN: 978-3-95402-947-1.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







