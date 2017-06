(MB) Vom 17. bis 25 Juni 2017 dauert die diesjährige Kieler Woche. Als einer der vielen Sponsoren der Stadt Kiel für das größte Segelsportereignis der Welt tritt seit mehr als drei Jahrzehnten der Kieler Philatelisten-Verein von 1931 e.V. auf. Jedes Jahr finanziert er neben den diversen Sonderstempeln auch stets die beliebten Postkarten mit dem jeweiligen Plakatmotiv der Kieler Woche. Wegen der großen Nachfrage wurde die Auflage kontinuierlich Jahr für Jahr erhöht und beträgt im Jahr 2017 genau 22.000 Stück, die der Verein dem Kieler Woche-Büro der Stadt Kiel übergab. Die Karten werden vom Rathaus und der Touristinformation kostenlos abgegeben. In diesem Jahr hat der Verein gleich zwei Sonderstempel bei der Deutschen Post beantragt. Gezeigt werden u.a. das Flaggschiff der Deutschen Marine – die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ und die Brigg „Roald Amundsen“. Die Stadt Kiel und das EB-Team der Post setzen ebenfalls noch Sonderstempel ein. Der Verein ist am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 18 Uhr mit einem Stand im Hotel Kieler Yachtclub, Kiellinie 70 vertreten. Während der ganzen Kieler Woche unterhält der Verein seinen Werbestand an der Kieler Förde – direkt unterhalb des Landtages – täglich von 10 bis 19 Uhr, an dem alle Belege (Ganzsachen, Festumschläge, Postkarten u.a.) mit den Sonderstempeln und diversen Schiffsstempeln angeboten werden. Der Verein bemüht sich auch um die Feldpostbelege des Sonder - Feldpostamtes zur Kieler Woche anlässlich der Tage der offenen Tür im Marinestützpunkt. Eine genaue Bestell-Liste nach den Belegen der Kieler Woche kann beim Vorsitzenden des Vereins, Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel, angefordert werden. Tel. 04340/4315; Fax 04340/4318, E-Mail info@kieler-philatelistenverein.de