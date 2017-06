(DW) Zwölf steht in der Zahlensymbolik für die Fülle. 36 Jahre – also dreimal zwölf Jahre lang – hat Hans Fredrich die Jungen Briefmarkenfreunde Backnang geleitet. Für zahlreiche Kinder und Jugendliche in und um Backnang war auch das eine Erfahrung der Fülle. 1981 gründete der Backnanger Kinderarzt die Jugendgruppe im Landesring Südwest der Deutschen Philatelisten-Jugend. Schnell entwickelte sich die Gruppe zur mitgliederstärksten im Land. Vor allem der Person des leidenschaftlichen Philatelisten ist es zu verdanken, dass sich über 100 Kinder und Jugendliche angesprochen fühlten. Hans Fredrich zog nicht nur Jungsammler an, er förderte sie auch. Mehrere Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und sogar Gold sowie etliche Diplome gingen nach Backnang – natürlich auch an Hans Fredrich selbst. Er verstand es, Kinder und Jugendliche zu begeistern, zu fördern und zu Mitarbeitern zu entwickeln. Durch seinen guten Draht zu Sponsoren konnten auch Kinder aus sozial schwachen Familien an den Aktivitäten teilnehmen. Fredrich war der Motor zweier Briefmarkenausstellungen in Backnang. Die jungen Sammler von einst sind längst erwachsen geworden. Manche von ihnen meldeten später ihre Kinder zur Jugendgruppe an. Denn die Erinnerung an wunderschöne Zeiten lebt fort. Nun, nach einem halben Menschenleben, gibt Hans Fredrich die „Leitungspinzette“ in jüngere Hände Auf dem Bild zu sehen: Hans Fredrich (rechts) mit Helfern aus der Jugendgruppe anlässlich des Sonderstempels zum Gruppenjubiläum (Foto: Klaus Herberts).