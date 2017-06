Aktuelle Nachrichten des BDPh







19.06.2017 Kategorie: Nachrichten Philatelie und noch viel mehr: Am 25. Juni Sammlerbörse in Luxemburg (MK) Am Sonntag, 25. Juni, findet in Luxemburg-Limpertsberg, Victor-Hugo-Halle, Avenue Victor Hugo 60, die nächste regionale Sammlerbörse statt. Sie wird organisiert von den Vereinen Hollerich-Bonnevoie und Ettelbruck. Inzwischen haben sich zahlreiche Anbieter aus dem In-und Ausland verbindlich angemeldet. Freie Tische können noch bei Maurice Kirsch (Tel. 00352.691/834926 oder E-Mail mommo@pt.lu) reserviert werden. Während der Börse werden neben Philatelie auch Numismatik, Banknoten, Champagnerkapseln, Ansichtskarten und andere Sammelartikel angeboten. Die luxemburgische PostPhilately wird die Briefmarken-Neuheiten der vergangenen drei Jahre verkaufen. Das Postmuseum wird die Kinder mit attraktiven Beschäftigungen (und Gewinnen) unterhalten. Außerdem bieten die Genealogen von luxroots grenzüberschreitende Ahnenforschung an. Hierzu sollten Interessierte entsprechende Familiendaten (Geburt, Sterbetag, Auswanderung, Heirat usw.) mitbringen.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht