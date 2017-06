(BDPh) Gegen den Geschäftsführer der Stiftung Rüdiger Krenkel wurde vor kurzem wegen eines Verstoßes gegen den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Bereits des Öfteren hat er sich mit sogenannten Massen-Mails mit einem breiten Verteiler in BDPh Angelegenheiten eingemischt. In diesem Fall hatte er einen internen E-Mailverteiler eines BDPh-Mitgliedsvereins verwendet. Einigen Empfängern ging das zu weit, zumal er den Inhalt mit der E-Mail Adresse von seinem Arbeitgeber versandt hat. Die Herkunft der Daten blieb letztlich ungeklärt, da er diese nach eigenen Angaben von Lutz H. Richter erhalten haben soll, der nach seinem Ausscheiden bei der Deutschen Post AG bei diesem Vorgang einen Gedächnisverlust hat. Beide haben in der Vergangenheit versucht, die Aufklärung der mittlerweile öffentlich bekannt gewordenen Verluste in Millionenhöhe bei der Stiftung zu verhindern. Krenkel ist verantwortlich für diese Transaktionen. Dazu gibt es Dokumente, so dass das Erinnerungsvermögen der beiden nicht zu sehr in Anspruch genommen werden muss.