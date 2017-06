Chantal Rassel-Hengen erfolgreich in Bad Mondorf

(HGT) Der BDPh hat im Rahmen der 59. EXPHIMO 2017 in Bad Mondorf in Zusammenarbeit mit dem Verband Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften e.V. (VPhA) einen Wettbewerb zur „Open Philately“ veranstaltet. Insgesamt nahmen sechs Sammler an dem Wettbewerb teil. Drei Philatelisten kamen aus Deutschland, zwei aus Luxemburg, einer aus Österreich. Sie wurden gemäß einem Spezialreglement von einer siebenköpfigen Jury bewertet. Vorsitzender der Jury war Jos Wolff, die anderen Juroren waren Jörg Kiefer, Peter Lang, Jürgen Priebe, Günter Meffert, Lars Böttcher und Claude Feck. Siegerin des Wettbewerbs wurde die Luxemburgerin Chantal Rassel-Hengen. Sie hatte das Exponat „Faszination Tiger - Ursprung, Erforschung und Verhältnis zum König des Dschungels“ ausgestellt und erhielt 85 Punkte zugesprochen (Gold). Ebenfalls mit Gold wurde die Sammlung „Jean-Pierre Pescatore 1793-1855, Biographie d'un homme d'affaires“ von Louise Nilles ausgezeichnet. In der Diskussion über die Chancen und die Ausgestaltung diskutierten über 30 Teilnehmer im Anschluss an das Referat des VPhA-Vorsitzenden H.-Gerd Treschnak („Können postgeschichtliche, traditionelle und thematische Philatelie in einem Exponat bestehen?“). Weitere Berichte und Fotos stehen auf der VPhA-Homepage ( www.vpha-online.de).