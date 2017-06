NAJUBRIA 2017 in Memmingen im Mittelpunkt der neuen Ausgabe

(AB) Die neue Ausgabe der Zeitschrift „Junge Sammler“ ist verschickt worden. Das Heft lädt zu Besuchen des Stiftungswettbewerbs und der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Jülich und der NAJUBRIA 2017 in Memmingen ein. Dazu beschäftigen sich verschiedene Beiträge auch philatelistisch mit Jülich, Memmingen und der jeweiligen näheren Umgebung. Für jüngere Leser besonders geeignet ist der Beitrag über den Feldhamster. Naturfreunde finden - passend zur neuen Marke - Informationen über den Tierfilmer Heinz Sielmann. Die österreichische Markenausgabe einer Geburtstagsparty ist Thema eines englischsprachigen Beitrags im Rahmen der Reihe "Learning English with Stamps". Mitglieder der DPhJ erhalten das Heft im Rahmen der Mitgliedschaft direkt in ihren Briefkasten. Daneben ist es auf der Internetseite www.dphj.de auch online für Mitglieder verfügbar. Einzelne Seiten können dort von jedermann probegelesen werden.