8.06.2017 Kategorie: Nachrichten Finlandia 2017 in Tampere: „Goldregen“ für deutsche Aussteller (WL) Bei der Ausstellung „Finlandia 2017“ Ende Mai in Tampere ist die Hälfte der teilnehmenden 22 Exponate der erwachsenen deutschen Aussteller mit Gold oder Großgold ausgezeichnet worden. Neben Großgold für Alfred Schmidt in der Grand Prix-Klasse gab es bemerkenswerte drei Großgold-Medaillen mit Ehrenpreisen für folgende deutsche Aussteller: Rolf-Dieter Jaretzky (Peru 1857 – 1873), Karlfried Krauss (Korrespondenz von Russland & Polen über Preußen nach Westen) und Dr. Wolfgang Leupold (Russische Föderative Sowjetrepublik 1918 – 1923). Goldmedaillen errangen Fritz Heimbüchler, Peter Süss, Rolf Beyerodt, Wolfgang Maassen, Arnim Knapp, Jörg Meyer und Friedrich Meyer. Weniger erfolgreich waren die deutschen Jugendexponate, bei denen sich die Jury mehr philatelistisch seltenes Material gewünscht hätte. Am erfolgreichsten war dabei noch die 14-jährige Ausstellerin Pascal Köhler mit einer Großvermeil-Medaille für ihr Exponat „Pflanzenfressende Riesendinosaurier“.

