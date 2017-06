Aktuelle Nachrichten des BDPh







6.06.2017 Kategorie: Nachrichten Verein für Briefmarkenkunde Mainz: Vorschläge für Hans-Wagner-Medaille 2017 bis Mitte Juli (LB) Der Verein für Briefmarkenkunde von 1885 e.V. Mainz wird 2017 die Hans-Wagner-Medaille zum 31. Mal verleihen. Gestiftet wurde diese vom Mainzer Verein 1909 in Würdigung der Verdienste seines Eh­renmitgliedes Hans Wagner. Er war gleichzeitig Ehren­mitglied des Bundes Deutscher Philatelisten und wird, da er 1889 zum ersten „Rheinischen Philatelistentag“ nach Mainz eingeladen hatte, auch als Vater der Deut­schen Philatelistentage bezeichnet. 1896 erreichte Hans Wagner in Köln die Gründung des „Bundes Deutscher und Österreichischer Philatelisten-Vereine“, zu dessen erstem Vorsitzenden er gewählt wur­de. Zu seiner Erin­nerung sollen mit der Hans-Wagner-Medaille Phila­telisten geehrt werden, die sich hervorra­gende Ver­dienste um das Vereinsleben, um die Philatelistentage sowie die Philatelie oder um den Bund Deutscher Phila­telisten erworben haben. Zur Liste der zuletzt ausgezeichneten Philatelisten gehören u.a. Dr. Heinz Jäger, Emil W. Mewes, Peter Fischer, August Wahn, Konsul Herman W. Sieger und Rainer Wyszomirski. Vorschläge für die Verleihung kann jeder Verein sowie jedes Mitglied des BDPh einreichen. Diese sind mit eingehender Begründung an den Vorsitzenden des Ver­ein für Briefmarkenkunde von 1885 e.V. Mainz, Lothar Both, Heidelbergerfassgasse 9, 55116 Mainz, zu rich­ten (E-Mail: chef@vfb-mainz.de). Letzter Termin zur Einreichung von Vorschlägen ist der 15. Juli 2017. Die Verleihung der Medaille wird anläss­lich des Philatelistentages 2017 am 10. September in Wittenberg erfolgen.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







