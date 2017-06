(BTC) Zum 50-jährigen Bestehen hat der Berliner Theaterclub e. V. sieben Individual-Briefmarken herausgegeben. Sie zeigen als Motive das Theater des Westens, das Konzerthaus, das Schlosspark Theater, das Deutsche Theater, das Renaissance-Theater, die Philharmonie und die Deutsche Oper. Angeboten werden sie mit den Nennwerten 0,45, 070 und 1,45 Euro. Jeweils zehn Marken kosten in diesen Stufen sechs, 8,50 bzw. 16,50 Euro. Der Theaterclub will nach eigenen Angaben möglichst breiten Bevölkerungsschichten das Bühnengeschehen der Stadt Berlin näher bringen. „Wir blicken zurück auf Millionen von vermittelten preisgünstigen Bühnenbesuchen für Oper, Ballett, Musical, Operette, Konzert, Theater und Kabarett.“ Die Marken können von jedermann gekauft werden beim Berliner Theaterclub e. V., Hardenbergstr. 6, 10623 Berlin, Tel. 030/313 60 31, E-Mail: info@berliner-theaterclub.de (Öffnungszeiten montags bis freitags 9 bis 16 Uhr). Zusätzlich wird am Sonntag, 24. September, in der Zeit von 13 bis 19 Uhr ein Sonderstempel in der Deutschen Oper Berlin angeboten.