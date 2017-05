Aktuelle Nachrichten des BDPh







30.05.2017 Kategorie: Nachrichten Stiftung Deutsche Jugendmarke: Langjähriger Geschäftsführer Norbert Reinke verstorben (TT) Der frühere Geschäftsführer der Stiftung Deutsche Jugendmarke, Ministerialrat a. D. Norbert Reinke, ist in Berlin im Alter von 83 Jahren verstorben. Dies teilte der amtierende Vorsitzende der Stiftung, Thomas Thomer, mit. Norbert Reinke führte die Geschäfte der Stiftung Deutsche Jugendmarke von 1972 bis 2010. Während seiner langjährigen Amtszeit hat er sich große Verdienste im Bereich der Philatelie und in der Unterstützung innovativer Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe erworben. Sein besonderes Augenmerk galt insbesondere der Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher.



“Bobbys“ anerkannte Expertise traf zusammen mit einer warmherzigen Art und einem erfrischenden Humor. Die Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. verliert mit ihm einen sehr guten Freund und Unterstützer.

