(HW) Zu ihrer Jahreshauptversammlung 2017 hatte die Deutsche Philatelisten-Jugend e.V. mit Seminar nach Bietigheim-Bissingen ins Briefmarkenauktionshaus Gärtner eingeladen. Zur Eröffnung der Veranstaltung wurde der Ehrenpräsident des Bundes Deutscher Philatelisten, Dr. Heinz Jaeger, zur Überraschung der anwesenden Delegierten vom Vorsitzenden der Deutschen Philatelisten-Jugend e.V. (DPhJ), Heinz Wenz, neben den Ehrengästen BDPh-Präsident Uwe Decker und dem 1. Vorsitzenden des Landesverbandes Südwest, Dieter Schaile, begrüßt. Dr. Heinz Jaeger merkte in seinem Grußwort an, dass er selbst mit seinen 93 Jahren nicht damit gerechnet habe, noch einmal in seinem Leben eine Jahreshauptversammlung der DPhJ zu besuchen und er sich sehr freue, mit dabei zu sein. Hervorragend betreut wurde die DPhJ vom Team des Auktionshauses und besonders von Christoph Gärtner selbst. Die DPhJ möchte sich dafür noch mal herzlich beim Auktionshaus Christoph Gärtner bedanken. Angeschlossen an die Veranstaltung waren eine kleine Briefmarkenschauschau und am Samstag eine Sonderpostfiliale mit Sonderstempel, die sehr gut besucht war. Über die zahlreichen Ergebnisse und Informationen, die auf der Hauptversammlung gewonnen wurden, werden die Gruppen der Deutschen-Philatelisten-Jungen im Juni über die Gruppenleiterzeitung informiert. Interessenten für diese online Information, die via eMail per PDF versendet wird, können sich bei der Deutschen Philatelisten-Jugend melden.