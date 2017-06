Aktuelle Nachrichten des BDPh







9.06.2017 Kategorie: Nachrichten Neue MICHEL-Kataloge: Geballtes Wissen über Plattenfehler Bund/Berlin und französische Kolonien (SV) Plattenfehler Bund/Berlin: Das erstmals aufgelegte MICHEL-Handbuch will allen Plattenfehlersammlern der Gebiete Berlin und Bund ihre Suche erleichtern und wurde für diese besondere Zielgruppe konzipiert. Neben den grundlegenden Katalogisierungen der Marken werden alle wichtigen Spezialinformationen zu den für sie erfassten Plattenfehlern ausführlich dargestellt und erklärt. Plattenfehler Bund/Berlin, 1. Auflage, 176 Seiten, Ladenpreis 39,80 Euro (Deutschland), ISBN: 978-3-95402-163-5 Kolonien Frankreich: Der ebenfalls erstmals aufgelegte Katalog erfüllt einen Wunsch vieler Sammler. Er enthält eine Zusammenstellung von französischen Kolonial- und Besetzungsgebieten sowie den französischen Auslandspostämtern aus den Bänden Europa 1 (Französische Besetzung von Ungarn), Europa 2 (Französische Besetzungsgebiete im 1. Weltkrieg, Französische Auslandspostämter, Allgemeine Ausgabe für die französischen Kolonien), Europa 4 (Französische Besetzung in der Türkei), sowie der Übersee-Bände Nordamerika, Karibische Inseln Teile 1 und 2, Südamerika Teil 1, Nordafrika, Ostafrika, Westafrika Teile 1 und 2, Zentralafrika, Australien Teile 1 und 2, Südasien, Südostasien und Nordarabien. Zeitlich reicht der Band von der ersten Ausgabe für Réunion im Jahr 1851 bis in die Gegenwart. Die Gebiete enden entweder beim Ende eigener Ausgaben oder mit ihrer Unabhängigkeit. Bei den auch heute noch unter französischer Verwaltung stehenden Gebieten haben auch die ersten Ausgaben des Jahres 2017 berücksichtigt. Kolonien Frankreich, 1. Auflage, 736 Seiten, Ladenpreis 89 Euro (Deutschland), ISBN: 978-3-95402-198-7

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







