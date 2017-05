(SDJ) Während der Internationalen Briefmarken-Messe in Essen wurden jetzt die Preise des Wettbewerbs „Bildung und Briefmarke“ vergeben. Preisstufe 1 und 500 Euro gingen an Rüdiger Kühn, Verein Pro Domschule e.V., Schleswig und Schleswiger Briefmarkensammlerverein, Preisstufe 2 und 300 Euro erhielt Sarah Limberg, Spielmannzug Grün-Weiß Lembeck e.V. Preisstufe 3 und 100 Euro gingen an Markus Holzmann, Junge Briefmarkenfreunde in Worms. Den Sonderpreis zum Thema „Martin Luther“ und 300 Euro bekam Carmen Bresin, Regionale Schule und Jugendgruppe Philatelie in Rechlin. Mit dem Förderpreis „Bildung und Briefmarke“ setzen sich die Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. und der Bund Deutscher Philatelisten e.V. (BDPh) gemeinsam dafür ein, die Briefmarke als Vermittler von Bildungsinhalten zu fördern. Die Preisübergabe erfolgte durch Helma Janssen, Ressortleiterin Jugend, Familie, Bildung beim BDPh, Helmut Dallei, Deutsche Post AG, und den Vorsitzenden der Stiftung Deutsche Jugendmarke, Thomas Thomer, Ministerialdirigent im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.