(HJD) Vor fünf Jahren wurde das 25jährige Jubiläum in Schwerin gefeiert. Nun zum 30-Jährigen findet die Feier in Wuppertal statt. Wie bereits in Schwerin sind auch diesmal die Briefmarkensammler dabei. Mit einer Ausstellung wird das Jubiläum gewürdigt. Eröffnet wird diese Ausstellung am 19. Juni im Lichthof des Rathauses (Johannes-Rau-Platz 1). Gezeigt werden Exponate zur Postgeschichte Schwerins und zum ehemaligen Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, das von 1856 bis 1867 einige Briefmarken herausbrachte. Ein Exponat zeigt den Weg des Schweriner Schlosses von der Fürstenresidenz zum Landtag. Die Ausstellung ist täglich vom 19. bis 23. Juni während der Öffnungszeiten im Rathaus zu sehen. Das „Team Erlebnis: Briefmarken“ ist am 19. Juni ab 10 Uhr mit einem Sonderstempel vor Ort. Der Sonderstempel und der Sonderumschlag (blanko Euro 1,50; zuadressiert Euro 2,50) sind erhältlich bei: Bernd Braches, Vohwinkeler Feld 8, 42327 Wuppertal ( braches-bernd@web.de).