(HT) Die mitteldeutsche Stadt Zeitz begeht vom 5. bis 11. Juni in einer Festwoche ihr 1050jähriges Gründungsjubiläum. Als eine der deutschen Städte, in denen Martin Luther seine Ideen in Predigten zu verbreiten versuchte, erinnern die Zeitzer Philatelisten mit einer Sonderganzsache und einen postalischen Sonderstempel am 5. Juni an den großen Reformator. Dieser predigte am 22. Januar 1542 in der Franziskaner-Klosterkirche zu Zeitz. Als philatelistische Besonderheit erscheint ein Ganzsachenumschlag mit dem Automatenmarkenwertstempel „Brandenburger Tor“ zu 0,70 Euro. Der Verein für Briefmarkenkunde Zeitz von 1880 e.V. bringt sich mit einem Sonderstand in der Festwoche auf dem Roßmarkt im Zeitzer Stadtzentrum in die kulturellen Aktivitäten der Stadt an der Weißen Elster ein. Kontakt: Verein für Briefmarkenkunde Zeitz von 1880 e.V. Postfach 1429 06694 Zeitz, Telefon: 03441/250061, E-Mail: mohutz@hotmail.de