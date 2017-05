Aktuelle Nachrichten des BDPh







12.05.2017 Kategorie: Nachrichten Großtauschtag in Aachen: 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Reims (HK) Die Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V. veranstalten am Sonntag, 14. Mai, von 9 bis 15 Uhr ihren 1. Großtauschtag 2017 für Briefmarken, Postkarten und Münzen. Händler und Sammler aus der der Region und den angrenzenden Länder Belgien und den Niederlanden werden wieder erwartet. Die Deutsche Post beteiligt sich wie immer mit ihrem Team „Erlebnis: Briefmarken“ mit und führt einen Sonderstempel mit Abbildung der Stadtwappen von Aachen und Reims zur 50-jährigen Partnerschaft der beiden Städte mit. Einen entsprechenden Beleg als Sonderumschlag mit dem passenden Motiv des Sonderstempels geht auf die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Aachen und Reims ein. Auch wird wieder eine Werbeschau für interessierte Sammler angeboten. Alle aktuellen Michel-Standard-Kataloge stehen allen Sammlern kostenlos zur Einsichtnahme zur Verfügung. Für Beratung und Verwertungen von Sammlungen stehen kompetente Vereinsmitglieder zur Verfügung. Ort: Mensa der Fachhochschule Aachen, Bayernallee 9, 52066 Aachen-Burtscheid. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten sind in der Nähe der Mensa ausreichend vorhanden. Kontakt für Händler und Sammler: Heinz Kaußen, Neuenhofstr. 70, 52078 Aachen, Tel. 0241 – 526514, E-Mail: info@briefmarkenfreude-aachen.de.

