(Kül.) Julia Rüffer, langjährige Assistentin der BDPh-Geschäftsführung, verlässt zum 15. Mai auf eigenen Wunsch und aus privaten Gründen den Verband. Sie wird künftig in Niedersachsen leben und arbeiten. Frau Rüffer war seit 2011 in der Bundesgeschäftsstelle in Bonn angestellt. In den vergangenen Jahren machte sie sich einen Namen unter anderem als Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle sowie bei der Teilnahme am BDPh-Stand auf diversen Messen und Veranstaltungen. In einer Stellungnahme erklärte Präsident Uwe Decker: „Wir bedauern sehr, mit Julia Rüffer eine überaus kenntnisreiche und engagierte Mitarbeiterin zu verlieren.“ Der Verband wünsche ihr für den beruflichen und privaten Weg alles Gute. Derzeit schreibt der BDPh eine Stelle als Team-Assistent/Assistentin aus. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2017. Unterlagen sind an Geschäftsführer Reinhard Küchler zu richten.