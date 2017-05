Aktuelle Nachrichten des BDPh







8.05.2017 Kategorie: Nachrichten Briefmarken-Messe in Essen: Eintritt an allen Tagen kostenlos – BDPh wieder vertreten (Kül.) Der BDPh ist auch in diesem Jahr wieder mit einem Stand auf der Internationalen Briefmarken-Messe in Essen vertreten. Dort werden unter anderem der USB-Stick mit dem Archiv des Mitgliedermagazins „philatelie“ 1948-2016 für 79 Euro (Mitgliederpreis), Broschüren des Consilium Philatelicum sowie Umschläge aus der BDPh-Belegeedition angeboten. Am Samstag, 13. Mai, wird die BDPh-Akademie zwei Vorträge anbieten: Um 11 Uhr wird Konrad Krämer, Leiter der Bundesstelle Fälschungsbekämpfung/Sammlerschutz, über das Thema „Fälschungserkennung und Sammlerschutz im Allgemeinen und im Zeitalter der Onlineauktionen im Besonderen“ sprechen. Anschließend wird ab 12 Uhr BDPh-Geschäftsführer Reinhard Küchler die Möglichkeiten des digitalen Publizierens für Forscher, Vereine und Arbeitsgemeinschaften vorstellen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro für BDPh-Mitglieder, Nicht-Mitglieder zahlen 7 Euro. Die Briefmarken-Messe findet statt auf dem Messegelände Essen, Messehaus Süd, Halle 1 A. Sie ist geöffnet am Donnerstag, 11. Mai, und Freitag, 12. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt an allen Tagen ist frei.

