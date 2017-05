Aktuelle Nachrichten des BDPh







16.05.2017 Kategorie: Nachrichten EXPHIMO 3.-5. Juni: Philatelistischer Salon und VPhA-Teamwettbewerb (Kül.) Die „EXPHIMO 2017“ vom 3. bis 5. Juni im luxemburgischen Bad Mondorf bietet während des 59. Philatelistischen Salon auch den vierten Teamwettbewerb des Verbands Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften (VPhA) sowie erstmalig den Wettbewerb „Open Philately“ des BDPh (gemeinsam mit dem VPhA). Des Weiteren können Aussteller ihr Exponat im „Ein-Rahmen“- als auch „Mehr-Rahmen“-Wettbewerb präsentieren. Zum Programm gehören auch zahlreiche Vorträge. Dazu zählen „Die Montforter Schule“ (Franz Zehenter) und „Können postgeschichtliche, traditionelle und thematische Philatelie in einem Exponat bestehen?“ (Hans-Gerd Treschnak). Ergänzend findet auch eine Diskussionsrunde zum Thema "Ausgestaltung und Chancen der Open Philately" statt. Ort: Au Centre Sportif „Roll Delles“, Avenue des Villes Jumelées, L-5612 Mondorf-les-Bains Öffnungszeiten: Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, jeweils 10 bis 18 Uhr; Montag, 5. Juni, 10 bis 16.30 Uhr. Ein luxemburgisches Sonderpostamt ist eingerichtet am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Ein deutsches Postamt steht an allen drei Tagen zur Verfügung. Außerdem gibt es Stände mehrerer Briefmarkenhändler. Weitere Informationen über die Veranstaltung: www.philcolux.lu und www.vpha.de/index.php/ausstellungswesen/ausstellungen-mit-vpha/2017-bad-mondorf-exphimo-1-rahmen-teamwettbewerb.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht