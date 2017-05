(AR) Eine der wertvollsten Schweizer Münzen ist nur kurz öffentlich zu sehen: die Gedenkmünze, die zum 100-Jahr-Jubiläum der Bundesverfassung ausschließlich den über 100-Jährigen im Land geschenkt wurde. Sie ist Kernstück der bedeutendsten Ausstellung von Schweizer Münzen der letzten Jahrzehnte, die im Auktionshaus Rapp in Wil vom 2. bis 12. Mai 2017 gezeigt werden. Die Ausstellung in Wil präsentiert die wertvollsten Schweizer Münzen im Wert von mehr als zehn Millionen Franken. Dabei soll den Besuchern die Schweizer Zeit- und Münzgeschichte anschaulich vor Augen geführt werden. Die goldene Gedenkmünze zum 100-Jahr-Jubiläum der Bundesverfassung aus dem Jahr 1948 ist besonders bemerkenswert und auch wertvoll: Sie hat heute einen Goldwert von 1.000 Franken und einen Sammelwert zwischen 50.000 und 100.000 Franken. Damals waren insgesamt 500.000 silberne Gedenkmünzen zum Jubiläum der Bundesverfassung geprägt worden. Es gab aber nur 15 goldene Abschläge dieser Gedenkmünze, die nur an die über 100-Jährigen Schweizer verschenkt wurden. Die Ausstellung ist zu sehen im Auktionshaus Rapp, Toggenburgerstr. 139, 9500 Will, Schweiz von Dienstag, 2. Mai, bis Freitag 12. Mai jeweils von 14 bis 17 Uhr. Zusätzlich gibt es am Samstag, 6. Mai, von 10.30 bis 16 Uhr zusätzlich einen Expertentag für Münzen. Am Sonntag, 7. Mai, ist die Ausstellung geschlossen. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos. Die Goldmünze, die heute zwischen 50.000 und 100.000 Franken wert ist, der Walliserin Louise Troillet – zu sehen im Mai in Wil.