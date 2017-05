Aktuelle Nachrichten des BDPh







10.05.2017 Kategorie: Nachrichten 90 Jahre Flugverkehr in Leipzig: Ganzsache erinnert auch an Eröffnung des neuen Flughafens München (ILA) Gleich zwei „Geburtstage“ sind Anlass für eine Ganzsache Individuell der Interessengemeinschaft Lufthansa Aerophilatelie e.V. (ILA): Am 25. April 1927 wurde auf dem neuen Flughafen Leipzig/Halle der Flugbetrieb aufgenommen. Vor 25 Jahren zog der Flughafen München von Riem ins Erdinger Moos um. Die ILA würdigt beide Termine mit einer gemeinsamen Ganzsache, die im Mai bzw. Juni auf den Strecken München-Leipzig (20. Mai) und Leipzig-München (10. Juni) befördert werden soll. Die Ganzsache ist postfrisch zum Preis von jeweils 2,70 Euro zuzüglich Porto erhältlich bei Karl Jürgen Schepers, Krokusweg 23, 53819 Neunkirchen, Mail: k-j.schepers@t-online.de. Geflogene Belege sind später unter gleicher Anschrift zu beziehen für 3,85 Euro.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht