Aktuelle Nachrichten des BDPh







28.04.2017 Kategorie: Nachrichten „Mach doch mal...Jugendarbeit!“: DPhJ Süd-West stellt Materialien für Gruppenstunde vor



(lrsw) Bei dem Vortrag „Mach doch mal...Jugendarbeit!“ im Rahmen der SÜDWEST REMSECK 2017 wurden die vom Landesring Süd-West der DPhJ neu entwickelten Materialen für die Gruppenstunden vorgestellt. Die Materialien stehen auf der Landesring-Homepage unter dem Menüpunkt „Gruppenleiter“ zur Verfügung oder sind über diesen Link www.lrsw.de/?page_id=1058 erreichbar. Hierbei handelt es sich um fertig ausgearbeitete Gruppenstunden mit Wissensvermittlung, praktischer Tätigkeit und Spielen. Die digital angebotenen Materialien sind immer gleich strukturiert und bieten durch einen einheitlichen Aufbau eine gute Orientierung. Mit diesem Angebot soll eine abwechslungsreiche Gruppenstunde mit minimalem Vorbereitungsaufwand möglich werden. Das Unterstützungsangebot wird in den kommenden Jahren durch vorhandenes Material der Briefmarkenjugendgruppen systematisch ergänzt und erweitert. Wer eigenes Material zur Verfügung stellen kann und möchte, darf es gerne an Christian Helfert ( christian.helfert@lrsw.de) senden. Der Landesring Südwest freut sich auf viele neue und alte Ideen zur Jugendarbeit. Der Vortrag wurde von Anette Hecker-Köhler (Leiter DPhJ-Fachstelle Ausstellungswesen) und Axel Brockmann (Leiter DPhJ-Fachstelle „Junge Sammler“) präsentiert. Inhalte des Vortrages waren: · Wie findet man einen geeigneten Raum? · Wie werbe ich neue Kinder für die Gruppe? · Wie motiviere ich Kinder zum Besuch der Gruppenstunde? · Was muss ich bei der Planung der Gruppenstunde berücksichtigen und welche Vorlagen gibt es? · Welche Unterstützungen gibt es von den Verbänden? · Welche Aktivitäten können durchgeführt werden können? · Rechtliche Aspekte wie Aufsichtspflicht Als besondere Überraschung ehrte die Landesring-Vorsitzende, Michaela Kohlhagen, die Referentin Anette Hecker-Köhler, die auch Leiterin der Gruppe Hambrücken ist, für den höchsten Mitgliederzuwachs im Jahr 2016. Herzlichen Glückwunsch nach Hambrücken!

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







