26.04.2017 Kategorie: Nachrichten Symposium des Consilium Philatelicum: „Dauer(b)renner“ am 29. April in Bonn (wm) Das Consilium Philatelicum lädt am Samstag, 29. April, 10-17 Uhr, zu einer für jeden Interessenten offenen Veranstaltung ins Haus der Philatelie und Postgeschichte nach Bonn (Mildred-Scheel-Str. 2) ein. Das Symposium bietet erneut einen „bunten Strauß“ abwechslungsreicher Themen, mit denen sehr verschiedene Sammelgebiete und -möglichkeiten angesprochen werden. Zum Bereich „Dauer(b)renner“ referiert Dr. Heinz Jaeger über „120 Jahre Zuschlagsausgaben – eine „Philatelisten-Steuer?“, Dr. Eckart Bergmann über „Moderne Dauerserien nach klassischen Prinzipien sammeln und gestalten am Beispiel der Serie ‚Aufbau in der DDR‘“ und Günther Korn über „15 Pfg. Bedeutende Deutsche“. Thematisch und damit passend zum „bunten Strauß“ offeriert Brigitte Nitzke ihren Vortrag zu „Blumen in der deutschen Philatelie. Eine kleine Auswahl der Ausgaben und Anregungen zum weiteren oder neuen spezialisierten Ausbau“, während Ralph Ebner „Congreve Druckverfahren – von der Idee zwei Farben auf einem Streich zu drucken“ näher bringt. Ein immer spannendes Thema ist die Frage nach der Bedeutung der sammelnswerten Qualität, die unter dem Titel „Luxusqualität – oder ehrlich realistisch? Betrachtungen zur Frage der Qualität von Briefmarken“ durch Wolfgang Maassen Erörterung findet. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, Einlass ab 9 Uhr. Anmeldungen zur Platzreservierung: Wolfgang Maassen, Tel. 0 21 63/4 97 60, E-Mail: w.maassen@philcreativ.de

