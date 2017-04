Aktuelle Nachrichten des BDPh







24.04.2017 Kategorie: Nachrichten ArGe Landkarten-Vermessung-Entdeckungsgeschichte: Festakt zum 50-jährigen Bestehen (ArGe) Mit einem Festakt hat die Arbeitsgemeinschaft „Landkarten-Vermessung-Entdeckungsgeschichte der Erde“ ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Im Rahmen der Wettbewerbsbriefmarkenausstellung RHEIN-RUHR-POSTA`2017 konnte die Motivgruppe und thematische Arbeitsgemeinschaft des VPhA im BDPh zahlreiche Gäste auch aus dem Ausland begrüßen. Höhepunkt war ein Vortrag von und mit Gauss alias Dieter Kertscher (Wolfenbüttel), der die Gäste auf eine Zeitreise in die Gauss-Epoche. Vorsitzender Klaus-Günter Tiede nahm die Urkunde des BDPh aus Anlass des 50-jährigen Bestehens aus den Händen des Vorsitzenden des Verbandes Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften, Hans-Gerd Treschnak, entgegen. Auch Helma Janssen vom Bundesvorstand des Bund Deutscher Philatelisten konnte Vorsitzender Tiede begrüßen. Neben zahlreichen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften wurde unter anderem in einer Sonderschau das Exponat von Dipl.-Ing. Dieter Hertling „Das flache Bild der runden Welt“ gezeigt, welches vom Förderkreis Vermessungstechnisches Museum e. V. aus Dortmund ausgeliehen wurde. Auf dem Foto ist ein Teil der ArGe-Mitglieder vor der Sonderschau zu sehen: Von links nach rechts stehend die Herren Tiede, Sorger, Bonorden, Koopman, Honig, Christinck, Müller, in der Hocke von links nach rechts die Herren Spata, Kraak und Meens.

