(DM) Dank der großzügigen Unterstützung durch das Auktionshaus Christoph Gärtner wird auf der Veranstaltung vom 21.-23. April die unverausgabte Briefmarke „Audrey Hepburn“ präsentiert. Diese Rarität und weitere herausragende Stücke können bei freiem Eintritt gezeigt werden. Dem „kleinen“ Briefmarkenverein e.V. Remseck/Neckar ist es eine besondere Freude, zum zweiten Mal zu einer Landesverbandsausstellung in Südwest einladen zu können. Die Wettbewerbsausstellung im Rang 2 mit internationaler Beteiligung, Jugendklasse und Literatur ist mit 67 hochkarätigen Sammlungen auf rund 350 Rahmenflächen ausgestattet. Zudem werden Fachvorträge geboten: Vom Mobilen Beratungsdienst und vom Landesring Süd-West e.V. (Jugend). Gerade dieser Vortrag findet bereits im Vorfeld starke Beachtung, behandelt er doch die so wichtige Jugendarbeit der Vereine in der Praxis. Weiterhin wird ein Luftballon-Flugwettbewerb an allen drei Tagen geboten. Eine Festschrift erscheint. Die Deutsche Post kommt mit zwei Sonderstempeln und und und.... Einen weiteren Höhepunkt stellen die Kunstrad-Vorführungen des „Rad- und Kraftfahrverein 1909 e. V. Poppenweiler“ dar. Die Vorführungen der Damen finden während der Weinprobe am Freitag, 21. April, statt. Die Sportlerinnen des „RKV Poppenweiler“ haben unzählige Titel bei Meisterschaften im Land, in Deutschland und auf europäischer Ebene errungen. Am Sonntag folgt eine Autogrammstunde in der Ausstellungshalle. Dazu gibt es neben dem passenden Sonderstempel auch „Briefmarken individuell“. Beim Festabend am Samstag, 22. April, findet eine weitere ungewöhnliche Darbietung statt: Eine Modenschau, durchgeführt von „KA-RIO-KA & Chamäleon HighHeels“. Während der gesamten Veranstaltung können Kinder und Jugendliche in der Jugendecke malen, basteln, spielen und tolle Preise gewinnen. Ort: Bürgerhalle Hochberg, Waldallee 21, 71686 Remseck. Eintritt frei. Aktuelle Informationen zur SÜDWEST Remseck 2017 auf Facebook (öffentlich): www.Facebook.com/BVRemseck; Kontakt: Dieter Schaile, Schlehenweg 19, 71686 Remseck, Tel. 07146/5181; E-Mail: D.u.I.Schaile@t-online.de