20.05.2017 Kategorie: Nachrichten Viele neue Informationen: MICHEL aktualisiert Mitteleuropa-Katalog (EK 1) (SV) Es tut sich viel im neuen MICHEL-Mitteleuropa 2017. Der aufmerksame Sammler wird eine Fülle von Informationen der unterschiedlichsten Art finden, die ihm bei dem Ausbau seiner Sammlung helfen. Denn Briefmarkensammeln ist kein statisches Hobby, in dem Änderungen nur mit der Geschwindigkeit eines langsam fließenden Gletschers vorkommen. Vielmehr findet auch der Briefmarkensammler immer wieder neue Aspekte, mit denen er sich beschäftigen kann. Neue Bewertungen findet man bei vielen Gebieten, die meisten wahrscheinlich bei Liechtenstein. Dort gibt es Erhöhungen auch im Bereich der FDC. Weitere Schwerpunkte für Bewertungsänderungen sind unter anderem Zähnungsabarten bei Österreich, ebenso das große Gebiet der österreichischen Levante. Viele Sammler sehen zwar zuerst nach den Preisen der Briefmarken, aber diese sind nur ein Teil des Wissens, das man zum erfolgreichen Aufbau einer Briefmarkensammlung benötigt. Mindestens genau so wichtig sind die Informationen, die man in den Beschreibungstexten zu den einzelnen Briefmarkenausgaben findet. Auch auf diesem Gebiet weist der neue MICHEL Mitteleuropa 2017 viele Verbesserungen auf. Mitteleuropa 2017 (EK 1), 102. Auflage, 1312 Seiten, Ladenpreis: 69,80 Euro, ISBN: 978-3-95402-201-4. In der MICHEL-Online-Bibliothek: 49 Euro, ISBN: 978-3-95402-942-6. Inhalt: Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechische Republik, Tschechoslowakei, Ungarn, UNO Genf, UNO Wien, Westungarn

