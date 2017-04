Deutschland-Spezial 2017 in zwei Bänden

(SV) Band 1 - 1849 bis April 1945: Als umfassendes Nachschlagewerk für die klassischen deutschen Briefmarken wird der MICHEL-Deutschland-Spezial Band 1 jährlich an den sich ändernden Forschungsstand angepasst und bietet seinen Lesern aktuelles philatelistisches Expertenwissen in ausführlicher und dennoch kompakter, übersichtlicher Form. Inhaltlich und formal komplett neu bearbeitet wurden die Sammelgebiete Frankreich unter deutscher Besetzung während des Zweiten Weltkrieges und Feldpost. Beispiele weiterer Bearbeitungsschwerpunkte sind die Plattenfehler der Brustschild-Ausgaben des Deutschen Reiches sowie die Portomarken Böhmens und Mährens und die Plattenfehler der Freien Stadt Danzig und des Memelgebietes. Aber auch die anderen Sammelgebiete wurden unter die Lupe genommen und durch neue Abarten, Besonderheiten und Varianten ergänzt. Eine flächendeckende Marktanalyse ergab lebhafte Preisbewegungen besonders in den Sammelgebieten Altdeutschland, Deutsche Kolonien, Memelgebiet und Sudetenland. Deutschland-Spezial 2017 Band 1: 1849 bis April 1945, 47. Auflage, 1216 Seiten, Ladenpreis: 88 Euro ISBN: 978-3-95402-195-6. In der MICHEL-Online-Bibliothek: 69 Euro, ISBN: 978-3-95402-940-2 Deutschland-Spezial 2017 Band 2 – ab Mai 1945: Im zweiten Band sind für die großen Sammelgebiete DDR, Berlin (West) und BRD sowie auch für Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, die Französische und die Amerikanische Zone erstmals alle Marken eines Satzes im Bild dargestellt – auch die motivgleichen. Der Satz ist damit vollständig „nachgezeichnet“, wie er am Postschalter ausgegeben wurde. So kann der Sammler seine Marken schneller identifizieren und den Satz als Ganzes im MICHEL bewundern: Kunst und Funktionalität! Die 47. Ausgabe des MICHEL-Deutschland-Spezial bietet aber nicht nur für Kunstfreunde ein reiches Betätigungsfeld. Die Besonderheiten-Jäger unter den Sammlern finden eine Fülle neuer Abarten, Plattenfehler und Varianten, um die eigene Kollektion weiter auszubauen. Für die marktorientierten Sammler wurde auch 2017 wieder eine eingehende Marktanalyse der modernen deutschen Sammelgebiete vorgenommen. Preisbewegungen ergaben sich besonders für die Gebiete Alliierter Kontrollrat, Berlin und Brandenburg, Sowjetische Besatzungszone, Saarland und die frühen Markenheftchen Berlins und der Bundesrepublik. Deutschland-Spezial 2017 Band 2: Ab Mai 1945, 47. Auflage, 1408 Seiten, Ladenpreis: 88 Euro, ISBN: 978-3-95402-196-3. In der MICHEL-Online-Bibliothek: 69 Euro, ISBN: 978-3-95402-941-9