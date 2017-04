Aktuelle Nachrichten des BDPh







12.04.2017 Kategorie: Nachrichten „Zurück an den Absender“: Am 4. Mai Vortrag in Berlin über den Postkrieg Die unversöhnliche Haltung zwischen Ost und West im Kalten Krieg setzte sich auch im Alltag und in scheinbar unscheinbaren Dingen fort – etwa beim Briefverkehr. Briefmarken, Stempel oder Postkartenmotive gaben für die jeweilige Empfängerseite häufig Anlass zur Beanstandung und wurden mit Schwärzung, Rücksendung oder der Forderung von Nachgebühr beantwortet. Vielfach spielte die komplexe Situation Berlins und die Haltung der Alliierten in diesem „Postkrieg“ eine besondere Rolle. Der Vortrag des Philatelisten Jan Heijs (Amsterdam) stellt eine Reihe solcher Maßnahmen postalischer Propaganda vor und geht dabei auf die politischen Hintergründe und die Konsequenzen etwa für die Berliner Bevölkerung ein. Jan Heijs beschäftigt sich bereits seit über dreißig Jahren mit dem Thema ( www.postkrieg.info) und ist Herausgeber des „Postkrieg-Spezialkatalog 1870-2008“. Das AlliiertenMuseum lädt ein, dieses spannende Thema in einem reich bebilderten – und auch für Nicht-Philatelisten attraktiven – Vortrag genauer kennenzulernen. Donnerstag, 4. Mai, Ort: AlliiertenMuseum, Clayallee 135, 14195 Berlin-Dahlem, Beginn: 19 Uhr, Eintritt frei. Um Anmeldung bis zum 30. April unter info@alliiertenmuseum.de oder 030/81 81 99 0 wird gebeten.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







