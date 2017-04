Der Deutsch-Französische Briefmarkenclub Trier e.V. veranstaltet von 27. bis 29. Juli 2018 aus Anlass des 200. Geburtstages von Karl Marx in Trier eine Briefmarkenausstellung im Rang 3 mit Rang 2 mit allen Ausstellungsklassen. Die INFO 1 zur Ausstellung ist jetzt erschienen und kann beim Ausstellungsleiter Heinz Wenz, Henneystr. 35 a, 54293 Trier unter Beifügung von 1,45 Euro Rückporto in Papierform oder per e-mail an Heinzwe@aol.com als PDF angefordert werden.