Aktuelle Nachrichten des BDPh







4.04.2017 Kategorie: Nachrichten „Berliner Bär“: Wieder umfangsreiches Vortragsprogramm (Kül.) Der Briefmarkensammler-Verein „Berliner Bär“ plant in den kommenden Wochen und Monaten wieder ein umfangreiches Vortragsprogramm. Auf der Liste stehen folgende Referenten und Themen: 5. April: Michael Ehrig - Briefmarken aus Portugal und seinen ehemaligen Kolonien 3. Mai: Hans-Ulrich Schulz - Vom Schamanen-Tanz zur Rumba 7. Juni: Hans-Joachim Holz - Philatelie querbeet - Erfahrungen eines Experten 5. Juli: Hans-Georg Starre - Sonderausgaben Frankreich 1925 - 1939 / 2. Teil Die Veranstaltungen finden im Rahmen der Tauschtreffen jeweils am 1. Mittwoch eines Monats um 19.30 Uhr in der Seniorenfreizeitstätte „Sorgenfrei“, Markgrafenstr. 10, 12105 Berlin - Mariendorf statt. Kontakt über den 1. Vorsitzenden Franz-Josef Pütz, berlin-phila@t-online.de

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht