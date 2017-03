(SV) 60 Jahre nach der ersten Auflage wird die MICHEL-Rundschau in diesem Jahr runderneuert. Mit Schwerpunktheften, höheren Auflagenzahlen und zahlreichen Übersetzungen bietet sie für die Abonnenten aus über 80 Ländern der Welt noch mehr! Am 1. Oktober 1956 wartete auf zahlreiche MICHEL-Kunden eine Überraschung in ihrem Briefkasten: Anstelle des erwarteten Michel-Nachtrags lag dort die MICHEL-Rundschau! Mit vier zusätzlichen Seiten bot sie zusätzliche Informationen. Zu den weltweiten Neuheitenmeldungen, die Sammler zur Aktualisierung der MICHEL-Kataloge benötigten, war die MICHEL-Rundschau mit ihren Fachartikeln, Marktberichten und Veranstaltungsankündigungen für philatelistisch Interessierte nun ein noch wichtigerer Teil ihres Hobbys. Fast 60 Jahre nach dieser Umstellung (die natürlich auch in einem der kommenden Rundschauhefte noch Thema sein wird) wartet eine neue Überraschung auf die Leser der MICHEL-Rundschau. Die MICHEL-Redaktion passt die Rundschau 2017 stärker an das Erscheinen der Nachschlagewerke an. Länder-Sammler erhalten zeitgleich mit ihrem neuen MICHEL auch ein Heft mit philatelistischen Fachartikeln aus genau diesem Gebiet. Mit der stärkeren thematischen Ausrichtung trägt MICHEL vor allem den zahlreichen Lesern der Rundschau in mehr als 80 Ländern aus aller Welt Rechnung. Übersetzungen der Titelstory in jeweils relevante Sprachen ermöglichen aber auch den deutschen Lesern eine stärkere Annäherung an die Heimatländer ihrer Sammlungen. Im April – dem Monat, in dem traditionell der erste MICHEL-Europa-Band Mitteleuropa erscheint – macht die Schweiz den Anfang.