(BDPh) Ab sofort steht das Jahresinhaltsverzeichnis der philatelie für 2016 unter "Zeitschrift philatelie/Jahresinhaltsverzeichnis" zum download bereit. Gegen Portoersatz in Höhe von 2,00 € kann dieses auch von der Bundesgeschäftsstelle in Bonn versendet werden. Bestellungen an: Bund Deutscher Philateliesten e.V., Mildred-Scheel-Str. 2, 53175 Bonn, Fax: 0228/30858-12, info@bdph.de