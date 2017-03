(Kül.) Wolfgang Beyer, 2. Vorsitzender der ArGe Zoologie, pflegt seit vielen Jahren eine intensive philatelistische Partnerschaft mit verschiedenen Vereinen in Indien. Dabei versorgt er die Freunde auf dem Subkontinent regelmäßig mit Informationen über neue Motivausgaben und Stempel. Zuletzt trat Beyer mit einem Grußwort für das Jubiläumsbulletin der Ananthapuri Philatelic Association in Thiruvananthapuram, der Hauptstadt des südindischen Bundessstaates Kerala, in Erscheinung. Im Namen des BDPh gratulierte er zum gelungenen Layout und bedankte sich gleichzeitig für die Möglichkeit, deutsche Marken und Stempel vorzustellen. Beyer nutzt die Möglichkeiten der Publikation in Indien schon seit mehreren Jahren und berichtet unter anderem über Ausstellungen, thematische Neuheiten, Sonderstempel und Individualmarken und –ganzsachen. Viele Informationen veröffentlicht er zudem bei der Zeitschrift Phila Mirror unter http://philamirror.info/category/news/