Aktuelle Nachrichten des BDPh







18.03.2017 Kategorie: Nachrichten Rhein-Ruhr-Posta in Leverkusen: Noch Zimmer frei (RD) Die Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten e.V. hat noch freie Hotelkapazitäten in Leverkusen zur RHEIN-RUHR-POSTA `17 im Angebot: Im Zeitraum 31. März bis 2. April (zwei Nächte) stehen im Best Western Leoso Hotel Leverkusen direkt neben dem Ausstellungsgebäude zur Verfügung: 5 Doppelzimmer 90 Euro pro Nacht 1 Einzelzimmer 60,00 Euro pro Nacht Anfragen oder verbindliche Bestellungen bitte so schnell wie möglich und ausschließlich bei der Geschäftsstelle der ForGe Nordische Staaten unter der Adresse: Roland Daebel Stolzenhagener Weg 4 16515 Oranienburg Tel. 033053 70170 (tägl. bis 22:00 Uhr) Fax 03212 1252097 E-Mail: info@nordische-staaten.de Die Bearbeitung erfolgt in der Reihenfolge des Einganges, solange der Vorrat reicht.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht