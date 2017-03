Sonderstempel und Briefmarkenwerbeschau am 27. April

(MB) Der Kieler Philatelisten-Verein beteiligt sich an dem 50jährigen Jubiläum der Fährverbindung Kiel – Göteborg am 27. April 2017 zwischen 10 und 16 Uhr mit einer Briefmarken-Werbeschau und Sammlerbelegen wie Ganzsache und Festumschlägen in der Stadtbücherei Kiel im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße. Unmittelbar gegenüber am Kai befindet sich der tägliche Liegeplatz der Fährschiffe „Stena Germanica“ bzw. „Stena Scandinavica“ im Wechsel. Die Deutsche Post – EB – führt gleich neben dem Vereinsstand den Sonderstempel mit Abbildung der jetzigen „Stena Germanica“. Stena Line ist eine schwedische Reederei und eines der größten Fährunternehmen der Welt. Die Reederei besitzt rund 38 Fährschiffe. Jährlich wurden mit diesen 14,7 Millionen Passagiere, 3,1 Millionen Fahrzeuge und 1,6 Millionen Ladeeinheiten transportiert. Schriftliche Bestellungen und ein genaues Belegprogramm können abgefordert werden. Kontakt: Kieler Philatelisten-Verein von 1931 e.V.; Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel. Tel: 04340-4315; Fax: 04340-4318; E-Mail: info@kieler-philatelistenverein.de