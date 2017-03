Aktuelle Nachrichten des BDPh







16.03.2017 Kategorie: Nachrichten Bundesarbeitsgemeinschaft Weltraum Philatelie Treffen am 2. April in Leverkusen (Kül.) Die Bundesarbeitsgemeinschaft Weltraum Philatelie e.V. lädt zum Sammlertreff für Astrophilatelie am Sonntag. 2. April, ab 11.30 Uhr ein. Im Rahmen der „Rhein-Ruhr-Posta 2017“ in Leverkusen gibt es zunächst ein Gespräch mit den Ausstellern, danach unter anderem eine kleine Auktion, Gespräche und Tausch. Treffpunkt ist das „Forum“, Am Büchelter Hof 9, 51373 Leverkusen. Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft bittet darum, Tauschmaterial, Dubletten, Fragen und Anregungen mitzubringen. Kontakt zum 1. Vorsitzenden Jürgen Peter Esders über die Mailadresse jpesders@web.de.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







