8.03.2017 Kategorie: Nachrichten "Schiffbau in Kiel" Sonderstempel und Belegprogramm am 11. März (MB) Der Kieler Philatelisten-Verein richtet die diesjährige Kieler Briefmarkenbörse unter dem Motto: „Schiffbau in Kiel“ am Sonnabend, 11. März, von 9 bis 14 Uhr im Haus des Sports, Winterbeker Weg 49 aus. Die Deutsche Post – EB – führt den Sonderstempel mit Abbildung des „E Ship 1“. ab. Ein entsprechendes Belegprogramm geht auf die Veranstaltung ein. Händlerstände und ein Großtauschtag sind ebenfalls mit im Angebot. Die E-Ship 1 ist ein Frachtschiff, das neben einem Dieselantrieb zusätzlich über einen Antrieb mittels Flettner-Rotoren verfügt, also ein Rotorschiff ist. Sie wurde 2006 von der Firma Enercon aus Aurich bei der Lindenau-Werft in Kiel in Auftrag gegeben. Sie ist für den Transport von Enercon-Windkraftanlagen ausgelegt. Nach Angaben der Betreiber beträgt die Treibstoffersparnis durch die Flettner-Rotoren und weitere Optimierungen bis zu 25 Prozent. Schriftliche Bestellungen und ein genaues Belegprogramm können abgefordert werden. Kontakt: Kieler Philatelisten-Verein von 1931 e.V.; Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel. Tel: 04340-4315; Fax: 04340-4318; E-Mail: info@kieler-philatelistenverein.de

