140 Jahre organisierte Philatelie in Köthen

(DE) Am 22. April 2017 wird in Köthen im Ratskeller der 28. Landesverbandstag stattfinden. Der Landesverband wurde im Jahre 1990 auch in Köthen gegründet und nun findet hier der voraussichtlich letzte LV-Tag statt, denn die Philatelistenverbände Berlin-Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen sich zu einem neuen Verband zusammenschließen. Gleichzeitig mit dem Landesverbandstagfeiern wir das 140. Jubiläum des Briefmarkensammlervereins Köthen 1877 e. V., der am 17. Februar 1877 gegründet worden ist. Damit ist der Gastgeber nicht nur der älteste Sammlerverein in Sachsen-Anhalt, sondern auch einer der ältesten in Deutschland. Dazu möchten wir dem Köthener Verein ganz herzlich gratulieren. Aus diesem Anlass wird es auch zwei entsprechende Belege und einen Sonderstempel geben, der das Rathaus, also den Tagungsort, abbildet. Die Sonderpostfiliale der Deutschen Post AG ist von 9 bis 16 Uhr vor Ort. Eine Briefmarkenschau wird ebenfalls zu sehen sein. Schmuckzudrucke der beiden Belege (Entwurf) und Sonderstempel für Köthen Kontaktadresse: Wolfgang Faber, Kathrinenbogen 18, 06366 Köthen Tel.: 03496 509362, Fax: 03496 509366, E-Mail: schreibe-an@wolfgang-faber.de